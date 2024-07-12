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Скопление военных, стрельба и взрывы: власти обратились к жителям Бурабая

Стрельба и взрывы, военные, учения, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 10:16 Фото: akorda.kz
Акимат Бурабайского района обратился к гостям и жителям поселка Бурабай и окрестностей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что с 5 по 14 июля 2024 года запланировано проведение тактико-специального учения, во время которого предусмотрен призыв на учебные воинские сборы военнообязанных, приписанных в бригаду территориальной обороны Акмолинской области.

"В рамках проведения тактико-специального учения 12 июля вблизи п. Бурабай личный состав будет выполнять практические учебно-боевые задачи с применением холостых выстрелов и имитационных взрывов. Будет оценена слаженность и способность подразделений в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями", – говорится в сообщении акимата.

Учения будут закрытыми.


"В этой связи просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военнослужащих и доверять только официальным источникам", – обратились в акимате.

Отметим, что в июне 2024 года в Восточном Казахстане прошел второй этап республиканских командно-штабных учений (РКШУ) "Жер-2024".

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