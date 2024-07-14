Троих детей и мужчину спасли на озере в Акмолинской области

Троих детей и мужчину спасли на озере Зеренда в Акмолинской области 14 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Они уплыли на резиновой лодке, но из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться обратно.

"Сотрудники ДЧС обнаружили семью в сотне метров от берега. После высадки на берег дети и мужчина в медицинской помощи не нуждались", – сообщили в пресс–службе МЧС РК.

В этот же день спасатели Западно-Казахстанской области достали из воды 54-летнего мужчину, который чуть не утонул на искусственном водоеме в поселке Жанибек, когда набирал воду.

В Актобе ночью 12 июля 2024 года спасли семь человек из пожара в продуктовом магазине, который случился на первом этаже девятиэтажного дома. В торговой точке загорелся холодильник.