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Троих детей и мужчину спасли на озере в Акмолинской области

спасли детей, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 17:22 Фото: пресс-служба МЧС РК
Троих детей и мужчину спасли на озере Зеренда в Акмолинской области 14 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Они уплыли на резиновой лодке, но из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться обратно.

"Сотрудники ДЧС обнаружили семью в сотне метров от берега. После высадки на берег дети и мужчина в медицинской помощи не нуждались", – сообщили в пресс–службе МЧС РК.

В этот же день спасатели Западно-Казахстанской области достали из воды 54-летнего мужчину, который чуть не утонул на искусственном водоеме в поселке Жанибек, когда набирал воду.

В Актобе ночью 12 июля 2024 года спасли семь человек из пожара в продуктовом магазине, который случился на первом этаже девятиэтажного дома. В торговой точке загорелся холодильник.

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Андрей Дюсупов
МЧС РК Акмолинская область Казахстан 2024 год
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