Тонущего в озере мужчину спасли и откачали в Павлодарской области

4 июля 2026 года сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину на озере Жасыбай в Баянаульском районе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, на пульт 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи тонувшему мужчине на озере Жасыбай Баянаульского района Павлодарской области.

"Оперативно прибывшие на место спасатели с использованием плавательного средства извлекли из воды мужчину 1959 года рождения. На берегу ему незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, после чего пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи". МЧС РК

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха на воде. Не переоценивайте свои силы и купайтесь только в специально отведенных для этого местах, предупредили спасатели.

Ранее на Бухтарминском водохранилище срочно эвакуировали отдыхающих.