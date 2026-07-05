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События

Тонущего в озере мужчину спасли и откачали в Павлодарской области

Озеро Сайран, Алматы, город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
4 июля 2026 года сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину на озере Жасыбай в Баянаульском районе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, на пульт 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи тонувшему мужчине на озере Жасыбай Баянаульского района Павлодарской области.

"Оперативно прибывшие на место спасатели с использованием плавательного средства извлекли из воды мужчину 1959 года рождения. На берегу ему незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, после чего пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи". МЧС РК

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха на воде. Не переоценивайте свои силы и купайтесь только в специально отведенных для этого местах, предупредили спасатели.

Ранее на Бухтарминском водохранилище срочно эвакуировали отдыхающих.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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