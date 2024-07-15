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КамАЗ с опасным грузом снес газовую трубу в Алматинской области

Попал в аварию в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:21 Фото: Zakon.kz
ДТП с участием двух грузовиков произошло в селе Бесагаш Алматинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Грузовик Howo двигался в сторону Табагана по улице Чехова. На затяжном повороте, со слов водителя, у него отказали тормоза.

Автомобиль перескочил через полосу встречного движения, проскользнул под газовой трубой, снес забор, перевернулся и врезался и в ограждение, и в деревья на обочине. Водителя зажало в кабине, его госпитализировали.

На месте ДТП скопилась толпа зевак, также остановились несколько машин.

Следом за Howo тем же путем двигался газовоз-автоцистерна КамАЗ. Его водитель увидел скопление машин перед собой, попытался остановить грузовик, но, по его словам, тормоза отказали и у него.

Чтобы не врезаться в людей перед собой, водитель и резко свернул резко в сторону, и прежде чем врезаться в дерево, снес несколько опор газовой трубы. Серьезных травм водитель не получил.

Попал в аварию в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:21

Фото: Zakon.kz

Попал в аварию в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:21

Фото: Zakon.kz

Попал в аварию в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:21

Фото: Zakon.kz

Попал в аварию в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:21

Фото: Zakon.kz

Попал в аварию в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:21

Фото: Zakon.kz

Попал в аварию в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:21

Фото: Zakon.kz

Ранее на трассе в Карагандинской области погибли пять человек.

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