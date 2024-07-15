КамАЗ с опасным грузом снес газовую трубу в Алматинской области
Грузовик Howo двигался в сторону Табагана по улице Чехова. На затяжном повороте, со слов водителя, у него отказали тормоза.
Автомобиль перескочил через полосу встречного движения, проскользнул под газовой трубой, снес забор, перевернулся и врезался и в ограждение, и в деревья на обочине. Водителя зажало в кабине, его госпитализировали.
На месте ДТП скопилась толпа зевак, также остановились несколько машин.
Следом за Howo тем же путем двигался газовоз-автоцистерна КамАЗ. Его водитель увидел скопление машин перед собой, попытался остановить грузовик, но, по его словам, тормоза отказали и у него.
Чтобы не врезаться в людей перед собой, водитель и резко свернул резко в сторону, и прежде чем врезаться в дерево, снес несколько опор газовой трубы. Серьезных травм водитель не получил.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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