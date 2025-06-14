КАМАЗ снес газовую трубу и перевернулся на крышу: подробности смертельного ДТП в Алматы

Ранним утром 14 июня 2025 года в Алматы случилось смертельное ДТП с КАМАЗом. Его водитель погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в микрорайоне Тау-Самал. КАМАЗ спускался по дороге между дачными домами с крутого подъема. По предварительной версии, автомобиль потащило и водитель не справился с управлением.

Фото: Zakon.kz

В итоге сначала машина снесла заборы, опору газовой трубы, а также электрический столб. Затем КАМАЗ завалился на бок, а потом перевернулся на крышу. Водитель погиб на месте, по словам очевидцев, ему было чуть больше пятидесяти лет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия сейчас работают коммунальные службы, которые устраняют повреждения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также известно, что КАМАЗ полностью перекрыл дорогу. Идет работа по эвакуации транспортного средства. Это осложняется тем, что дорога в месте ДТП очень узкая.

13 июня 2025 года фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Восточной объездной автомобильной дороге.