КАМАЗ снес газовую трубу и перевернулся на крышу: подробности смертельного ДТП в Алматы
Инцидент произошел в микрорайоне Тау-Самал. КАМАЗ спускался по дороге между дачными домами с крутого подъема. По предварительной версии, автомобиль потащило и водитель не справился с управлением.
Фото: Zakon.kz
В итоге сначала машина снесла заборы, опору газовой трубы, а также электрический столб. Затем КАМАЗ завалился на бок, а потом перевернулся на крышу. Водитель погиб на месте, по словам очевидцев, ему было чуть больше пятидесяти лет.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия сейчас работают коммунальные службы, которые устраняют повреждения.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также известно, что КАМАЗ полностью перекрыл дорогу. Идет работа по эвакуации транспортного средства. Это осложняется тем, что дорога в месте ДТП очень узкая.
13 июня 2025 года фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Восточной объездной автомобильной дороге.