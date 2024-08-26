В Алматинских горах спасли пострадавшего подростка

При прохождении туристического маршрута в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау, подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, ночью 27 августа 2024 года оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда незамедлительно выдвинулась на место происшествия.

Несмотря на темное время суток она быстро обнаружила пострадавшего с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Оказав первую помощь нуждающемуся, спасатели спустили с горы группу молодых туристов и благополучно передали пострадавшего сотрудникам ЦМК, а остальных ребят родственникам.

Ранее сообщалось, что в пригороде Атырау 26 августа погибли трое подростков. Они утонули в реке Жайык.