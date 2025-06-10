Более 300 сайгачат утонули при попытке перейти реку в Западно-Казахстанской области

В Казталовском районе Западно-Казахстанской области обнаружены туши более 300 сайгачат, утонувших при переходе через реку Сарыозен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 июня телеканал "КТК", погибли 308 особей молодняка сайги, родившихся в этом году. Животные не смогли выбраться на берег из-за образовавшегося яра. Для взрослого поголовья препятствие не стало критичным, однако сеголетки утонули.

Инцидент произошел в зоне сезонной миграции животных. По информации специалистов, из-за обмеления реки в одном из участков образовался резкий перепад высот глубиной менее одного метра, что стало причиной трагедии.

Все погибшие животные были утилизированы в установленном порядке на скотомогильнике.

"Как правило, они переходят не в одном месте, а на всем протяжении реки. Поэтому практически невозможно установить дежурство. Они подрастут, и, будем надеяться, впредь случаев таких, чтоб затонули, не будет", – заявил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.

Ранее сообщалось, что Минэкологии обсуждает меры по регулированию численности сайгаков.

