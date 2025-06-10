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Происшествия

Более 300 сайгачат утонули при попытке перейти реку в Западно-Казахстанской области

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 23:35 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
В Казталовском районе Западно-Казахстанской области обнаружены туши более 300 сайгачат, утонувших при переходе через реку Сарыозен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 июня телеканал "КТК", погибли 308 особей молодняка сайги, родившихся в этом году. Животные не смогли выбраться на берег из-за образовавшегося яра. Для взрослого поголовья препятствие не стало критичным, однако сеголетки утонули.

Инцидент произошел в зоне сезонной миграции животных. По информации специалистов, из-за обмеления реки в одном из участков образовался резкий перепад высот глубиной менее одного метра, что стало причиной трагедии.

Все погибшие животные были утилизированы в установленном порядке на скотомогильнике.

"Как правило, они переходят не в одном месте, а на всем протяжении реки. Поэтому практически невозможно установить дежурство. Они подрастут, и, будем надеяться, впредь случаев таких, чтоб затонули, не будет", – заявил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов. 

Ранее сообщалось, что Минэкологии обсуждает меры по регулированию численности сайгаков. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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