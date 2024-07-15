Чабанов, которые избили мотоциклистов в горах Алматинской области задержали

В отделе полиции Карасайского района сообщили о том, что трое подозреваемых в нападении на байкеров в горах Алматинской области задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

В полиции также подтвердили, что расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в группе лиц. Ведутся следственные действия с целью обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования дела. Ружье изъято и передано на экспертную проверку.

По предварительным данным, мотивом нападения стало недовольство задержанных, вызванное тем, что мотолюбители распугали их скот.

Следствие продолжает работу над установлением всех обстоятельств произошедшего.





Ранее 15 июля сообщалось, что полиция разыскивает вооруженных мужчин, напавших на мотоциклистов в горах.

В сети появилось видео, на котором всадник вместе с другим пастухом избивает одного из байкеров.



