Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чабанов, которые избили мотоциклистов в горах Алматинской области задержали

Чабанов, которые избили мотоциклистов в горах Алматинской области задержали, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 03:51 Фото: Instagram/kris.p.media
В отделе полиции Карасайского района сообщили о том, что трое подозреваемых в нападении на байкеров в горах Алматинской области задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

В полиции также подтвердили, что расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в группе лиц. Ведутся следственные действия с целью обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования дела. Ружье изъято и передано на экспертную проверку.

По предварительным данным, мотивом нападения стало недовольство задержанных, вызванное тем, что мотолюбители распугали их скот.

Следствие продолжает работу над установлением всех обстоятельств произошедшего.


Ранее 15 июля сообщалось, что полиция разыскивает вооруженных мужчин, напавших на мотоциклистов в горах.

В сети появилось видео, на котором всадник вместе с другим пастухом избивает одного из байкеров.


Читайте также

Три девочки утонули в реке Урал
Три девочки утонули в реке Урал
Подростка спасли в горах Алматинской области
Подростка спасли в горах Алматинской области
Грязевой поток затопил 15 дворов и три дома в Алматинской области
Грязевой поток затопил 15 дворов и три дома в Алматинской области
Елена Вебер
Алматинская область 2024 год Мотоспорт Полиция Горы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
На какие деньги можно обращать взыскания
Неприкосновенные деньги: на что нельзя обращать взыскание по долгу и почему на пенсии – можно
Полицейская машина, полиция
Международную воровку-гастролершу задержали в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: