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Пожар на барахолке Алматы: площадь пожара составила более 2 тысяч кв. м.

пожар Алматы Фото: Zakon.kz
Департамент по ЧС Алматы поделился подробностями пожара на складе алматинской барахолки, сообщает Zakon.kz.

По прибытии первых пожарных расчетов в через четыре минуты после вызова установлено горение открытым пламенем склада на общей площади 2 тыс. 300 кв.м. Создалась угроза перехода огня на близстоящий гостиничный комплекс. 

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, создано 4 боевых участка тушения пожара, на тушение склада и защиту объектов, а также дополнительно введен ствол "ТАВ" с температурно-активированной водой для снижения концентрации дыма от многоцелевого пожарного автомобиля.

"Препятствия пожарным создавали припаркованная частная автотехника, вместе с тем прибывшие службы взаимодействия обесточили объект". ДЧС Алматы

Пожарные работали с соблюдением техники безопасности, на месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций.

С объекта было эвакуировано 7 газовых баллонов: 5 газовых баллонов по 50 литров, 2 газовых баллона по 25 литров.

"Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на гостиницу с кафе и автомойкой, соседние склады с товарно-материальными ценностями предпринимателей, 5 автомобилей , а также трансформаторную подстанцию", – сообщил ДЧС.

На месте пожара было задействовано более 120 чел. личного состава, 32 единицы техники ДЧС, а также силы и средства "Алматы су".

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работают дознаватели.

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С огнем боролись более четырех часов – с 10:40. Изначально загорелась кровля склада. На тушение и защиту рядом расположенного административного здания были введены пожарные стволы. В 12:28 пожарные сумели локализовать пожар, в 14:58 огонь ликвидирован.

Тем временем дым от пожара распространялся по городу, облако дыма было видно из разных частей города.

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