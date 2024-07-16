Свидетели дали показания по делу об убийстве фитнес-тренера в Алматы
Фитнес-тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев был застрелен в хостеле, где он проживал. По некоторым данным, у погибшего произошел конфликт со знакомыми. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили подозреваемых.
Чтобы уйти от уголовной ответственности за свое преступление, Акишев незаконно пересек границу и скрывался на территории Бишкека, однако вскоре был задержан полицейскими Кыргызстана и передан казахстанским коллегам.
16 июля в Алматы в суде по этому делу были допрошены свидетели.
Фото: Zakon.kz
Администратор хостела Ильдар Мукашев рассказал, что видел в день убийства Туребаева.
"Я уже практически спал, проснулся от хлопка, это было примерно после 23:00. Вышел из комнаты и увидел пятна крови. Начал выводить свою семью и видел лежащего Дамира", – рассказал Мукашев.
Он также отметил, что погибший увлекался холодным оружием, имел довольно крутой нрав, мог постоять за себя и не стеснялся применять силу.
"Туребаев сам говорил, что если он в состоянии опьянения, к нему лучше не подходить. Знаю точно, что кроме алкоголя он мог принять марихуану", – заявил свидетель Мукашев.
После допроса свидетелей в зале суда воспроизвели аудиозапись момента конфликта Акишева и Туребаева.
Фото: Zakon.kz
На записи были неразборчивые слова на повышенных тонах, после которых прозвучал хлопок, похожий на выстрел, и стоны мужчины. Так как запись оказалась короткой, а информации было мало, эксперты не смогли определить, кому принадлежат голоса.
Затем судья зачитал результаты экспертизы тела погибшего. Выяснилось, что спортсмен в момент убийства был в состоянии легкого опьянения.
Фото: Zakon.kz
Следующее судебное заседание запланировано на 23 июля. Ожидается, что в этот день допросят подсудимых.
19 июля 2023 года стало известно, что в Алматы в своей квартире был застрелен фитнес-тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев. Как рассказали в городском департаменте полиции, уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по ч. 1 ст. 99 УК РК, создана следственно-оперативная группа.
1 августа 2023 года одного из подозреваемых задержали в Бишкеке.