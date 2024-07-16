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Крупный пожар с частной бани перекинулся на медучреждение в Кокшетау

пожар в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:23 Фото: скриншот видео
16 июля в частной бане Кокшетау разгорелся крупный пожар, который распространился на площади 275 кв. м, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, огонь с бани перекинулся на двухэтажное здание медицинского учреждения.

"За счет оперативных и слаженных действий огнеборцев удалось минимизировать ущерб от пожара и не дать распространиться огню на большую площадь. Пожар ликвидирован". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Как уточняется, жертв и пострадавших нет.


Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Алматы горит двухэтажный склад с люстрами в районе барахолки. Тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения.

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Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Кокшетау Пожар 2024 год
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