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Двое детей едва не утонули на реке Иртыш в Семее

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 00:34 Фото: pixabay
16 июля во время купания на реке Иртыш двое детей пяти и восьми лет начали тонуть. Им на помощь вовремя подоспели спасатели города Семея, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, дети переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждаются.


"Имена героев сохранивших жизни детей – Думан Абдилданов и Куаныш Молдашов. МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что россиянка сломала ногу во время похода с супругом по ущелью Левый Талгар.

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