Двое детей едва не утонули на реке Иртыш в Семее

Фото: pixabay

16 июля во время купания на реке Иртыш двое детей пяти и восьми лет начали тонуть. Им на помощь вовремя подоспели спасатели города Семея, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, дети переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждаются.

"Имена героев сохранивших жизни детей – Думан Абдилданов и Куаныш Молдашов. МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянка сломала ногу во время похода с супругом по ущелью Левый Талгар. Читайте также Восемь человек пострадали в жуткой аварии в Карагандинской области

Следите за новостями zakon.kz в: