Двое детей едва не утонули на реке Иртыш в Семее
Фото: pixabay
16 июля во время купания на реке Иртыш двое детей пяти и восьми лет начали тонуть. Им на помощь вовремя подоспели спасатели города Семея, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, дети переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждаются.
"Имена героев сохранивших жизни детей – Думан Абдилданов и Куаныш Молдашов. МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.
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