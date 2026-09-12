Шесть человек, включая детей, оказались в ловушке на Иртыше

В Усть-Каменогорске спасатели помогли шестерым отдыхающим, оказавшимся на неисправном катере на реке Иртыш. Среди пассажиров были двое детей, сообщает Zakon.kz.

Во время прогулки судно внезапно вышло из строя, из-за чего люди не смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех пассажиров на сушу.

В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Караганде спасатели вызволили маленького ребенка, упавшего в яму, вырытую возле жилого дома для установки столба.