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Происшествия

Шесть человек, включая детей, оказались в ловушке на Иртыше

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 00:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Усть-Каменогорске спасатели помогли шестерым отдыхающим, оказавшимся на неисправном катере на реке Иртыш. Среди пассажиров были двое детей, сообщает Zakon.kz.

Во время прогулки судно внезапно вышло из строя, из-за чего люди не смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех пассажиров на сушу.

В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Караганде спасатели вызволили маленького ребенка, упавшего в яму, вырытую возле жилого дома для установки столба.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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