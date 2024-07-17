СМИ: 50-летняя казахстанка заявила о насилии со стороны медбрата в больнице Индии

25-летнего медбрата арестовали по подозрению в надругательстве над 50-летней женщиной из Казахстана, проходившей лечение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The times of India, женщина с дочерью приехала в Индию в пятницу, 12 июля. В воскресение в госпитале Артемис в городе Гургаон ей сделали артроскопию коленного сустава и перевели в палату для восстановления.

"Подозреваемый, 25-летний медбрат Такур, якобы неподобающим образом прикоснулся к женщине, когда ей меняли подгузник. Сначала она подумала, что это ошибка. Но обвиняемый якобы совершил в отношении нее несколько сексуальных нападений в тот же день, что побудило ее сообщить об этом своей дочери, которая, в свою очередь, довела это до сведения руководства больницы и вызвала полицию", – пишет местное издание.

На основании жалобы, поданной дочерью женщины, в полицейском участке начали расследование. Подозреваемого арестовали.

В больнице после случившегося сделали заявление, что будут всячески способствовать справедливому и тщательному расследованию. Медбрата отстранили от работы.

Ранее сообщалось о том, что в Италии задержали казахстанца за незаконное нанесение надписи на историческом здании.