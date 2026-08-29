Медбрат жестоко надругался над пациенткой, находившейся при смерти

В Швеции полиция арестовала медбрата больницы округа Рюхов в Йёнчёпинге по подозрению в изнасиловании тяжелобольной пациентки при отягчающих обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет Sweden Herald. По данным издания, инцидент произошел летом 2026 года.

Тревогу поднял один из сотрудников медучреждения, который застал подозреваемого в палате женщины при подозрительных обстоятельствах и незамедлительно вызвал правоохранителей.

Мужчину задержали на месте, а позже по решению суда заключили под стражу. Как выяснилось, жертвой преступления стала пациентка, находившаяся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Спустя совсем короткое время после произошедшего женщина скончалась, заявили представители прокуратуры.

"Я считаю, что подозреваемый проявил особую бессердечность и жестокость. Преступление было совершено в момент, когда женщина находилась на завершающей стадии жизни, была полностью лишена возможности защитить себя, а мужчина беззастенчиво воспользовался своим служебным положением медбрата", – подчеркнула окружной прокурор Фрида Нольдин.

В настоящее время в отношении сотрудника больницы продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что медбрат устал от работы и начал убивать пациентов во время ночных смен в Германии.