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Голоса друзей и родственников – полицейские предупредили о новом способе мошенничества

Голоса друзей и родственников, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:40 Фото: pexels
Полицейские Жамбылской области предупреждают, что появилась новая схема мошенничества с помощью генерации голоса родственников и друзей, сообщает Zakon.kz.

Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках, и рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег.

Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Это вызывает больше доверия к отправителю.

Жертвами становятся два человека — тот, кто получает голосовые сообщения, и тот, от чьего имени они приходят.

С начала текущего года сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области выявлено 13 фактов, где мошенники взламывали аккаунты и рассылали родственникам и друзьям жертвы сообщения с просьбой одолжить денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников полицейские рекомендуют:

  • удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания;
  • установить автоудаление всей переписки;
  • не выкладывать в сеть видео с голосом;
  • придумать с близкими секретный пароль.

Если вы получили подобные голосовые или обычные сообщения от родных и близких, сотрудники полиции рекомендуют сначала связаться с ними по альтернативному каналу связи.

"Не бойтесь упустить время, лучше взять паузу и перестраховаться. Сделайте свои соцсети приватными, ограничьте доступ к образцам вашего голоса и к списку друзей. Подобные действия помогут свести риски попасться на уловки мошенников к минимуму".

Ранее полицейские предупреждали, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками.

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