Голоса друзей и родственников – полицейские предупредили о новом способе мошенничества
Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках, и рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег.
Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Это вызывает больше доверия к отправителю.
Жертвами становятся два человека — тот, кто получает голосовые сообщения, и тот, от чьего имени они приходят.
С начала текущего года сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области выявлено 13 фактов, где мошенники взламывали аккаунты и рассылали родственникам и друзьям жертвы сообщения с просьбой одолжить денег.
Чтобы не стать жертвой мошенников полицейские рекомендуют:
- удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания;
- установить автоудаление всей переписки;
- не выкладывать в сеть видео с голосом;
- придумать с близкими секретный пароль.
Если вы получили подобные голосовые или обычные сообщения от родных и близких, сотрудники полиции рекомендуют сначала связаться с ними по альтернативному каналу связи.
"Не бойтесь упустить время, лучше взять паузу и перестраховаться. Сделайте свои соцсети приватными, ограничьте доступ к образцам вашего голоса и к списку друзей. Подобные действия помогут свести риски попасться на уловки мошенников к минимуму".
Ранее полицейские предупреждали, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками.