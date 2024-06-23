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В одном из кафе Астаны произошел пожар

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 17:37 Фото: скриншот видео
23 июня 2024 года в одном из столичных кафе вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

Заведение расположено в цокольном этаже многоэтажного жилого дома.

В МЧС сообщили, что столичные огнеборцы вынесли из пожара один кислородный баллон.

"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – резюмировали в ведомстве.

22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.

Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).

Пожар в элитной многоэтажке Астаны потушили ближе к 20:00.

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