В одном из кафе Астаны произошел пожар
Фото: скриншот видео
23 июня 2024 года в одном из столичных кафе вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.
Заведение расположено в цокольном этаже многоэтажного жилого дома.
В МЧС сообщили, что столичные огнеборцы вынесли из пожара один кислородный баллон.
"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – резюмировали в ведомстве.
22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.
Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).
Пожар в элитной многоэтажке Астаны потушили ближе к 20:00.
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