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Происшествия

В Таразе потушили кафе: огонь мог перекинуться на дома горожан

пожар, пожарные, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 10:05 Фото: ДЧС Жамбылской области
В Таразе показали, как оперативно потушили горящую крышу городского кафе. Пожар мог обернуться крупным возгоранием из-за близкого расположения жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Огонь, который вспыхнул утром 1 августа, удалось ликвидировать за считанные минуты.

Фото: ДЧС Жамбылской области

"На пульт 112 поступило сообщение о возгорании в кафе-баре Shelby по улице Ташкентская. По прибытии выяснилось, что горела крыша одноэтажного пристроенного кухонного помещения. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Опасность заключалась в том, что здание находится в плотной городской застройке – вблизи расположены жилые дома и другие объекты общественного питания", – пояснили в областном ДЧС.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Фото: ДЧС Жамбылской области

На месте происшествия оперативно организовали разведку, предотвратили распространение огня на основное здание и соседние постройки. Пострадавших нет.

Ранее крупный пожар разгорелся в одном из ресторанов в Алматы. 

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Андрей Дюсупов
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