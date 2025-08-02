В Таразе потушили кафе: огонь мог перекинуться на дома горожан
Фото: ДЧС Жамбылской области
В Таразе показали, как оперативно потушили горящую крышу городского кафе. Пожар мог обернуться крупным возгоранием из-за близкого расположения жилых домов, сообщает Zakon.kz.
Огонь, который вспыхнул утром 1 августа, удалось ликвидировать за считанные минуты.
Фото: ДЧС Жамбылской области
"На пульт 112 поступило сообщение о возгорании в кафе-баре Shelby по улице Ташкентская. По прибытии выяснилось, что горела крыша одноэтажного пристроенного кухонного помещения. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Опасность заключалась в том, что здание находится в плотной городской застройке – вблизи расположены жилые дома и другие объекты общественного питания", – пояснили в областном ДЧС.
Фото: ДЧС Жамбылской области
Фото: ДЧС Жамбылской области
На месте происшествия оперативно организовали разведку, предотвратили распространение огня на основное здание и соседние постройки. Пострадавших нет.
Ранее крупный пожар разгорелся в одном из ресторанов в Алматы.
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