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Законодательство РК

Кухня кафе загорелась в Астане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 16:27 Фото: скриншот видео
13 июля 2024 года в одном из столичных кафе загорелось помещение кухни, сообщает Zakon.kz.

Со слов пресс-службы МЧС, горело кафе в районе Байконур.

На видео, распространенном ведомством, видно, что кухню окутал дым. Судя по видео, огонь разгорелся около вытяжки.

Пламя удалось потушить на площади 5 кв. метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.

В МЧС попросили предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

10 июля 2024 года в МЧС РК сообщили о пожаре в одном из столичных многоквартирных жилых домов в районе Байконур. Там ночью произошло загорание балкона на площади 10 квадратных метров. 

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