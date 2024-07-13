Кухня кафе загорелась в Астане

13 июля 2024 года в одном из столичных кафе загорелось помещение кухни, сообщает Zakon.kz.

Со слов пресс-службы МЧС, горело кафе в районе Байконур.

На видео, распространенном ведомством, видно, что кухню окутал дым. Судя по видео, огонь разгорелся около вытяжки.

Пламя удалось потушить на площади 5 кв. метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.

В МЧС попросили предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.



10 июля 2024 года в МЧС РК сообщили о пожаре в одном из столичных многоквартирных жилых домов в районе Байконур. Там ночью произошло загорание балкона на площади 10 квадратных метров.