Кухня кафе загорелась в Астане
Фото: скриншот видео
13 июля 2024 года в одном из столичных кафе загорелось помещение кухни, сообщает Zakon.kz.
Со слов пресс-службы МЧС, горело кафе в районе Байконур.
На видео, распространенном ведомством, видно, что кухню окутал дым. Судя по видео, огонь разгорелся около вытяжки.
Пламя удалось потушить на площади 5 кв. метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.
В МЧС попросили предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
10 июля 2024 года в МЧС РК сообщили о пожаре в одном из столичных многоквартирных жилых домов в районе Байконур. Там ночью произошло загорание балкона на площади 10 квадратных метров.
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