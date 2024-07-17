В Алматы задержали женщину, подозреваемую в оскорблениях по нацпризнаку

Полиция 17 июля задержала жительницу Алматы, которую подозревают в оскорблениях по национальному признаку, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространяется видео, на котором женщина высказывается на национальную тему.

Эти кадры прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.

"Департамент полиции сообщает о задержании жительницы Алматы, которая выражалась нецензурно, а также в речи использованы оскорбления по национальному признаку. По данному факту проводится досудебное расследование", – рассказали в ведомстве.

Кроме того сообщается, что следствием изучаются действия других фигурантов, которым будет дана соответствующая правовая оценка.

"Департамент полиции призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и воздержаться от незаконных действий", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Мужчину, который оскорблял глухонемого таксиста, задержали в Астане.