В Алматы задержали женщину, подозреваемую в оскорблениях по нацпризнаку
Фото: pxhere
Полиция 17 июля задержала жительницу Алматы, которую подозревают в оскорблениях по национальному признаку, сообщает Zakon.kz.
В Сети распространяется видео, на котором женщина высказывается на национальную тему.
Эти кадры прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.
"Департамент полиции сообщает о задержании жительницы Алматы, которая выражалась нецензурно, а также в речи использованы оскорбления по национальному признаку. По данному факту проводится досудебное расследование", – рассказали в ведомстве.
Кроме того сообщается, что следствием изучаются действия других фигурантов, которым будет дана соответствующая правовая оценка.
"Департамент полиции призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и воздержаться от незаконных действий", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Мужчину, который оскорблял глухонемого таксиста, задержали в Астане.
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