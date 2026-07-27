Казахстанку обвинили в нападении на подростка на пляже Иссык-Куля
Фото: pexels
На пляже в селе Бостери на побережье Иссык-Куля произошел конфликт между местными несовершеннолетними девушками, работающими на территории пансионата, и отдыхающей из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По утверждению очевидцев, казахстанка даже напала на одну из 14-летних девушек.
"Пострадавшая получила сотрясение и перелом носа. Теперь она находится в больнице в тяжелом состоянии", – отмечает автор поста, пытаясь привлечь внимание общественности к инциденту.
Еще одна свидетельница также рассказала, по какой причине завязался конфликт. Как оказалось, из-за мусора рядом с местом отдыха казахстанки. Та потребовала, чтобы девочки его убрали. Подростки сразу выполнили просьбу, однако женщина не успокоилась и продолжила проявлять агрессию в их адрес.
Одно из видео, размещенных в социальных сетях, прокомментировала пресс-служба Управления внутренних дел (УВД) Иссык-Кульской области МВД Кыргызстана:
"По данному факту зарегистрирован материал, начата доследственная проверка".
Впрочем, до этого инцидента, 22 июля 2026 года, появилась хорошая новость для туристов: на границе Казахстана и Кыргызстана продлили часы работы КПП.
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