В Таразе наказали лихача из нашумевшего в Казнете ролика

В сети завирусилось видео, в котором водитель авто марки Mercedes-Benz, игнорируя правила дорожного движения, грубо катается на улицах Тараза. Стражи порядка вычислили нарушителя и наказали его, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Жамбылской области установили личность водителя. Им оказался 21-летний житель Шымкента. Они передали ориентировку на его автомобиль коллегам из Туркестанской области, которые и задержали лихача.

"В отношении шымкентца составлены административные протоколы и наложен штраф в размере 110 760 тенге. Также в соответствии со ст. 596 КоАП РК водитель будет лишен права управления транспортными средствами на шесть месяцев. Автомобиль водворен на штрафстоянку". ДП Жамбылской области

Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

О правонарушениях можно сообщить по номеру "102".

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