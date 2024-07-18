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В Таразе наказали лихача из нашумевшего в Казнете ролика

Лихача из нашумевшего ролика в Казнете наказали в Таразе , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 18:17 Фото: Zakon.kz
В сети завирусилось видео, в котором водитель авто марки Mercedes-Benz, игнорируя правила дорожного движения, грубо катается на улицах Тараза. Стражи порядка вычислили нарушителя и наказали его, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Жамбылской области установили личность водителя. Им оказался 21-летний житель Шымкента. Они передали ориентировку на его автомобиль коллегам из Туркестанской области, которые и задержали лихача.

"В отношении шымкентца составлены административные протоколы и наложен штраф в размере 110 760 тенге. Также в соответствии со ст. 596 КоАП РК водитель будет лишен права управления транспортными средствами на шесть месяцев. Автомобиль водворен на штрафстоянку".ДП Жамбылской области

Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

О правонарушениях можно сообщить по номеру "102".

Ранее сообщалось, что в Атырау подросток устроил мини-сериал. Он сбил пешехода и пытался уйти от погони.

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