В Таразе наказали лихача из нашумевшего в Казнете ролика
Фото: Zakon.kz
В сети завирусилось видео, в котором водитель авто марки Mercedes-Benz, игнорируя правила дорожного движения, грубо катается на улицах Тараза. Стражи порядка вычислили нарушителя и наказали его, сообщает Zakon.kz.
Полицейские Жамбылской области установили личность водителя. Им оказался 21-летний житель Шымкента. Они передали ориентировку на его автомобиль коллегам из Туркестанской области, которые и задержали лихача.
"В отношении шымкентца составлены административные протоколы и наложен штраф в размере 110 760 тенге. Также в соответствии со ст. 596 КоАП РК водитель будет лишен права управления транспортными средствами на шесть месяцев. Автомобиль водворен на штрафстоянку".ДП Жамбылской области
Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
О правонарушениях можно сообщить по номеру "102".
Ранее сообщалось, что в Атырау подросток устроил мини-сериал. Он сбил пешехода и пытался уйти от погони.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript