Пожар вспыхнул на станции технического обслуживания в Таразе
Фото: пресс-служба МЧС РК
18 июля в Таразе по улице Сейфуллина загорелась станция технического обслуживания, сообщает Zakon.kz.
В результате пожара поврежден один автомобиль.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК
Причина устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Астане произошло возгорание в торговом доме.
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