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В Астане загорелся торговый дом

Пожарная служба, огонь, возгорание, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 06:24 Фото: Zakon.kz
17 июля произошло возгорание в столичном торговом доме, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, огнеборцы города Астаны потушили пожар на территории торгового дома "Ажар" в районе Байконур.

По словам заместителя начальника ДЧС города Астана Дастана Алдабекова, возгорание произошло в трех бутиках. Площадь пожара составила 60 кв. м. Сильное задымление зафиксировано на первом этаже.

На месте работают 65 человек личного состава, задействовано 14 единиц техники. Пожар ликвидирован полностью. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Накануне в Алматы в районе барахолки горел двухэтажный склад с люстрами. А в Кокшетау крупный пожар из частной бани перекинулся на здание медучреждения.

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Астана МЧС РК Пожар 2024 год Торговые центры
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