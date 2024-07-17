В Астане загорелся торговый дом

17 июля произошло возгорание в столичном торговом доме, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, огнеборцы города Астаны потушили пожар на территории торгового дома "Ажар" в районе Байконур.

По словам заместителя начальника ДЧС города Астана Дастана Алдабекова, возгорание произошло в трех бутиках. Площадь пожара составила 60 кв. м. Сильное задымление зафиксировано на первом этаже.

На месте работают 65 человек личного состава, задействовано 14 единиц техники. Пожар ликвидирован полностью. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Накануне в Алматы в районе барахолки горел двухэтажный склад с люстрами. А в Кокшетау крупный пожар из частной бани перекинулся на здание медучреждения.