Крупный пожар произошел на автосервисе в Астане
Фото: Instagram/vkurse_astana
В Астане 29 августа загорелась станция технического обслуживания, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, пожар случился на втором этаже автосервиса, расположенного по улице Тауелсиздик.
Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.
По словам очевидцев, находившиеся внутри автомобили успели выгнать на улицу.
К 15:30 пожар локализовали.
Фото: МЧС РК
МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
Отметим, что в Актау 29 августа пожарные тоже выезжали на крупный пожар: горела обшивка высотки на площади 2100 кв. м.
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