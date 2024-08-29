Крупный пожар произошел на автосервисе в Астане

В Астане 29 августа загорелась станция технического обслуживания, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар случился на втором этаже автосервиса, расположенного по улице Тауелсиздик.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

По словам очевидцев, находившиеся внутри автомобили успели выгнать на улицу.

К 15:30 пожар локализовали.

Фото: МЧС РК

МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

Отметим, что в Актау 29 августа пожарные тоже выезжали на крупный пожар: горела обшивка высотки на площади 2100 кв. м.