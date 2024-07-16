Резкий рост гибели детей: МЧС напомнило казахстанцам простые правила

В Казахстане фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах. Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост гибели детей. Об этом 16 июля 2024 года заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни.

"Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. Так, с начала купального сезона утонули 85 человек, в том числе 35 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель людей уменьшилась на 14%, детей – увеличилась на 20%". Пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает казахстанцев соблюдать элементарные правила безопасности на водоемах.

Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых. Не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот". Не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва. Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам. Не нырять в непроверенных и необорудованных местах. Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания. Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

"Соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье вас и ваших родных и близких. Для нас важна каждая жизнь". Пресс-служба МЧС РК

Ведомством определено 4598 мест, запрещенных для купания, где установлено 5894 предупреждающих и запрещающих знаков. Утверждено 708 разрешенных мест массового отдыха.

Для обеспечения безопасности граждан на неохраняемых участках водоемов силами территориальных подразделений МЧС выставлено 42 стационарных и порядка 150 мобильных сезонных спасательных постов.

МЧС совместно с министерствами внутренних дел и транспорта в целях снижения риска гибели людей в запрещенных местах проведено более 39 853 рейдов и патрулирований по пресечению нарушений гражданами требований правил безопасности на воде.

Купание в запрещенных местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по ст. 412 Кодекса РК об административных правонарушениях на сумму более 18 млн тенге выписаны штрафы на 721 казахстанца.

"Принимаемые ведомством меры по защите населения показывают свою эффективность. За 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей". Пресс-служба МЧС РК

11 июля 2024 года заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Акылбек Ахметжанов рассказал, что казахстанцы раскошелились на 62 млн тенге из-за нарушений правил поведения на воде.