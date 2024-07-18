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Туристы заблудились в лесном массиве Западно-Казахстанской области

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации, машины МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 03:45 Фото: Zakon.kz
19 июля группа туристов из семи человек заблудилась в лесном массиве Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в городе Уральск сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС оказали им помощь. Оказалось, что туристы заблудились в лесном массиве и не могли самостоятельно найти ориентир на открытую местность.

Спасатели доставили их в населенный пункт. Медицинская помощь им не потребовалась.

Днями ранее сотрудники полиции в Уральске разыскали троих детей, младшему из которых всего четыре года. Их обнаружили в рейсовом автобусе в другом регионе.

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МЧС РК Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год Спасатели Туризм
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