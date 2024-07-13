Пропавших детей из Уральска обнаружили в Актюбинской области

Троих детей, младшему из которых всего четыре года, разыскали сотрудники полиции в Уральске. Их обнаружили в рейсовом автобусе в другом регионе, сообщает Zakon.kz.

В городской отдел полиции поступило сообщение от матери о пропаже троих детей. К розыску подключили все службы и подразделения Департамента полиции ЗКО и приграничных регионов.

"Пропавших детей удалось найти в одном из автобусов на территории Актюбинской области. Предварительно дети решили уехать к своему отцу, который находился в другой области. Сейчас их вернули матери", – рассказали в полиции.

Фото: Департамент полиции ЗКО

Выяснилось, что дети решили уехать к своему отцу, который проживает в другом регионе.

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