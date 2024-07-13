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Пропавших детей из Уральска обнаружили в Актюбинской области

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 17:18 Фото: Департамент полиции ЗКО
Троих детей, младшему из которых всего четыре года, разыскали сотрудники полиции в Уральске. Их обнаружили в рейсовом автобусе в другом регионе, сообщает Zakon.kz.

В городской отдел полиции поступило сообщение от матери о пропаже троих детей. К розыску подключили все службы и подразделения Департамента полиции ЗКО и приграничных регионов.

"Пропавших детей удалось найти в одном из автобусов на территории Актюбинской области. Предварительно дети решили уехать к своему отцу, который находился в другой области. Сейчас их вернули матери", – рассказали в полиции.
дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 17:18

Фото: Департамент полиции ЗКО

Выяснилось, что дети решили уехать к своему отцу, который проживает в другом регионе.

В Уральске 12-летнего Амана Сейфоллу засосала водооткачивающая установка во время купания. Ребенок погиб. Теперь в городе выясняют, кому принадлежит насос и почему он был без присмотра.

10 июля 2024 года в Атырау четырехлетний ребенок упал в септик и утонул во время прогулки на территории одного из частных детских садов.

 

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