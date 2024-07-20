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Законодательство РК

Опасного вредителя обнаружили в Кокшетау в пиломатериалах из России

в пиломатериале обнаружили опасного вредителя, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 11:25 Фото: Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе
Черного жука-усача обнаружили во время карантинной инспекции фитосанитарного надзора в пиломатериалах, доставляемых из России в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, опасного жука, который является карантинным объектом, нашли в обрезной сосне объемом 40 м3. Пиломатериалы привезли автомобильным транспортом.

"Образцы пиломатериалов были направлены в Акмолинскую областную карантинную лабораторию. Экспертиза подтвердила, что этот жук – черный сосновый усач. В результате выявленного нарушения фитосанитарных требований в отношении собственника продукции составлен административный протокол в соответствии со ст. 400, ч. 1 пункта 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», – пояснили в комитете.

Для предотвращения свободного распространения вредителя выдано предписание в срок до 31 июля провести химическую обработку зараженных пиломатериалов с применением разрешенных в Казахстане инсектицидов.

В июне 2024 года на нашествие жуков-вредителей пожаловались жители Семея. Насекомые красного цвета атаковали огороды и улицы окраин. Они с большой скоростью уничтожают траву и рассаду.  Эксперты подтвердили: это рапсовый листоед, родственник всем известного колорадского жука.

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