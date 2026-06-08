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Общество

Квадроциклы, дроны и рейды: МЧС объявило охоту на нарушителей по всему Казахстану

катер, водоем, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 13:17 Фото: gov.kz
С наступлением купального сезона подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана усилили профилактическую работу на водоемах страны, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным МЧС за 8 июня 2026 года, во всех регионах проводятся рейды, патрулирования, обучающие акции и разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев и обеспечение безопасности отдыхающих.

К примеру, в Жамбылской области сотрудники ДЧС совместно с представителями прокуратуры, местных исполнительных органов и средств массовой информации провели рейдовые мероприятия на водоемах Тараза. Известно, что в ходе профилактической работы жителям напомнили правила безопасного поведения на воде, провели инвентаризацию и установку запрещающих знаков. На территории зоны отдыха "Зербулак" спасатели оперативно-спасательного отряда и специалисты Центра медицины катастроф организовали практические занятия по оказанию первой помощи и спасению утопающих, а также продемонстрировали алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в Туркестанской области на водоемах региона состоялось совместное патрулирование с участием сотрудников туристической полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, волонтеров и спасателей. Участники акции проводили профилактические беседы с отдыхающими, распространяли памятки и напоминали о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.

В Шымкенте особое внимание вопросам безопасности уделено в зоне отдыха "Рахат-Бадам", где проведена масштабная профилактическая акция с участием представителей местных исполнительных органов, полиции и волонтеров. Гражданам разъяснили основные правила безопасного отдыха у воды, необходимость постоянного контроля за детьми, недопустимость купания в состоянии алкогольного опьянения и порядок действий в экстренных ситуациях.

В Восточно-Казахстанской области на Самарском побережье Бухтарминского водохранилища в районе села Новостройка начал работу сезонный спасательный пост.

На протяжении всего летнего периода здесь будут нести службу сотрудники оперативно-спасательного отряда, пожарные подразделения и военнослужащие второго спасательного батальона воинской части №68303 имени Касыма Кайсенова. Патрулирование осуществляется с использованием катера и гидроцикла, а также проводится мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности вдоль побережья протяженностью около 110 километров.

В Алматинской области сотрудники ДЧС проводят ежедневные профилактические рейды на всех водоемах региона как в дневное, так и в ночное время. Особое внимание уделяется местам массового отдыха, включая Капшагайское водохранилище и озера Кольсай.

Для повышения эффективности контроля используются квадроциклы, беспилотные летательные аппараты и кинологические расчеты.

Несмотря на то, что купальный сезон стартовал 1 июня, за нарушение правил безопасности на водоемах в Алматинской области к административной ответственности уже привлечены 43 человека.

"Также совместно с инспекцией транспортного контроля на специализированную стоянку помещены пять маломерных судов, владельцы которых эксплуатировали их без необходимых разрешительных документов и регистрационных номеров".Пресс-служба МЧС РК

5 июня по Казахстану стартовала масштабная спецоперация. Подробнее с причинами можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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