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Законодательство РК

Крупный пожар разгорелся на отдельной стоящей базе в Жетысуской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
11 марта в Коксуском сельском округе Кербулакского района Жетысуской области около 15:20 загорелась кровля отдельно стоящей базы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в 17:25 пожар ликвидирован на общей площади 495 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. 

"На место происшествия выезжали восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС, два работника и одна единица техники пожарного поста МИО".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что столярный цех полностью сгорел в Алматинской области.

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