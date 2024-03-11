Крупный пожар разгорелся на отдельной стоящей базе в Жетысуской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
11 марта в Коксуском сельском округе Кербулакского района Жетысуской области около 15:20 загорелась кровля отдельно стоящей базы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в 17:25 пожар ликвидирован на общей площади 495 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
"На место происшествия выезжали восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС, два работника и одна единица техники пожарного поста МИО".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что столярный цех полностью сгорел в Алматинской области.
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