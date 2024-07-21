Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Опрокинулась фура с клеем: движение по трассе Астана-Петропавловск восстановили

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 18:43 Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Более тысячи автомобилей пришлось сопровождать акмолинским полицейским в Астану из-за пролившегося на трассе Астана-Петропавловск лакокрасочного материала, сообщает Zakon.kz.

ЧП случилось утром 21 июля на 135-м километре дороги по направлению к столице. Автомобиль, перевозивший восемь тонн клея, опрокинулся и весь его груз вылился на асфальт по обе стороны. Из-за этого пришлось частично перекрыть трассу и ограничить движение транспорта.

"Сотрудникам филиала "КАЖСервис" пришлось поднимать грузовой автомобиль и заниматься устранением последствий инцидента. Движение восстановлено", – рассказали в "КазАвтоЖол".

ДП Акмолинской области, чтобы избежать заторов на трассе, пришлось организовать сопровождение автомобилей до столицы.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 18:43

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее в полиции сообщили, что грузовик перевозил краску. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КОАП РК.

Читайте также

Три человека погибли в жутком ДТП на трассе в СКО
Три человека погибли в жутком ДТП на трассе в СКО
45 километров на носилках несли спасатели туристку, которая повредила ногу в горах ВКО
45 километров на носилках несли спасатели туристку, которая повредила ногу в горах ВКО
врачи
Зарубежных врачей пригласили для помощи пострадавшим на ферросплавном заводе в Караганде
Андрей Дюсупов
Акмолинская область ДТП 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Алматы
В Алматы под слоем штукатурки обнаружили панно 60-х годов
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Футбол Рекорд Трансфера
Лучший молодой игрок Евро-2024 установил рекорд трансферного рынка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: