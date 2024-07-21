Опрокинулась фура с клеем: движение по трассе Астана-Петропавловск восстановили

Более тысячи автомобилей пришлось сопровождать акмолинским полицейским в Астану из-за пролившегося на трассе Астана-Петропавловск лакокрасочного материала, сообщает Zakon.kz.

ЧП случилось утром 21 июля на 135-м километре дороги по направлению к столице. Автомобиль, перевозивший восемь тонн клея, опрокинулся и весь его груз вылился на асфальт по обе стороны. Из-за этого пришлось частично перекрыть трассу и ограничить движение транспорта.

"Сотрудникам филиала "КАЖСервис" пришлось поднимать грузовой автомобиль и заниматься устранением последствий инцидента. Движение восстановлено", – рассказали в "КазАвтоЖол".

ДП Акмолинской области, чтобы избежать заторов на трассе, пришлось организовать сопровождение автомобилей до столицы.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее в полиции сообщили, что грузовик перевозил краску. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КОАП РК.