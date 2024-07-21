Грузовик с краской опрокинулся на трассе в Акмолинской области
Фото: скриншот ДП Акмолинской области
Грузовик с краской опрокинулся 21 июля 2024 года на трассе Астана – Петропавловск, сообщает Zakon.kz.
Авария обошлась без пострадавших, но движение по дороге пришлось временно ограничить из-за разлившейся краски.
"В отношении водителя грузовой автомашины Volvo, перевозившей краску, возбуждено административное производство по статье 610 КОАП РК", – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
7 июля 2024 года на трассе в Карагандинской области опрокинулся цементовоз. Его водитель потерял управление автомобилем из-за состояния здоровья. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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