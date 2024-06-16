На трассе Астана – Петропавловск сгорел автомобиль
Фото: пресс-служба МЧС РК
На автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск в районе п. Шортанды загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы ликвидировали возгорание за 21 минуту с момента вызова.
"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает граждан быть осторожными", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автомобиль горел на обочине в селе ВКО.
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