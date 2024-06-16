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Законодательство РК

На трассе Астана – Петропавловск сгорел автомобиль

автомобиль сгорел, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 01:55 Фото: пресс-служба МЧС РК
На автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск в районе п. Шортанды загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы ликвидировали возгорание за 21 минуту с момента вызова.

"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает граждан быть осторожными", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль горел на обочине в селе ВКО.

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