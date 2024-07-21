45 километров на носилках несли спасатели туристку, которая повредила ногу в горах ВКО
Фото: pixabay
Группа туристов 21 июля не смогла самостоятельно выйти к турбазе близ Риддера из-за травмы женщины и попросили о помощи спасателей, сообщает Zakon.kz.
Сотрудникам МЧС пришлось 45 километров нести пострадавшую на мягких носилках по лесной и горной местности.
"Спасатели эвакуировали женщину к автомобилю и доставили в Риддер, где передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области из-за темноты.
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