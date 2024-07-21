45 километров на носилках несли спасатели туристку, которая повредила ногу в горах ВКО

Фото: pixabay

Группа туристов 21 июля не смогла самостоятельно выйти к турбазе близ Риддера из-за травмы женщины и попросили о помощи спасателей, сообщает Zakon.kz.

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