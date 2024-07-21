Три человека погибли в жутком ДТП на трассе в СКО

В Северо-Казахстанской области 21 июля на трассе столкнулись автомобиль Infiniti FX45 и прицеп трактора, погибли три человека. Об этом Zakon.kz сообщили в областном Департаменте полиции.

В полиции отметили, что авария произошла на автодороге Астана – Петропавловск, в трех километрах от райцентра Бесколь Кызылжарского района.

"Водитель автомашины Infiniti FX45 совершил столкновение с прицепом трактора "Беларус", двигавшегося в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров 37 и 27 лет скончались на месте", – рассказали в ведомстве.

Также в ДП сообщили, что еще одна пассажирка Infiniti, 1996 года рождения, доставлена в Центральную районную больницу. 35-летний водитель трактора не пострадал.



"Сотрудниками полиции ведется сбор материала для назначения необходимых экспертиз и досудебного производства по факту дорожно-транспортного происшествия", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 21 июля грузовик с краской опрокинулся на трассе в Акмолинской области.