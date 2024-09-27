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Законодательство РК

В СКО в жутком ДТП на трассе погибли два человека, еще трое пострадали

Знак аварийной остановки , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 20:25 Фото: Zakon.kz
В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области на 435 километре автодороги Астана — Петропавловск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и трое пострадали. Об этом 27 сентября Zakon.kz сообщили в областном Департаменте полиции.

По информации ведомства, 25 сентября столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и грузовик "КамАЗ 54105". Водитель Daewoo Nexia, 40 лет, и 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Трое других пассажиров, в возрасте 17, 19 и 62 лет, были срочно доставлены в больницу с различными ранениями.

"Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств ДТП, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другой аварии. Ночью 18 сентября в Алматы по улице Ханов Керея и Жанибека случилось ДТП. Из-за мокрой дороги водитель не справился с управлением.

Диана Абдуллаева
Северо-Казахстанская область ДТП 2024 год Полиция
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