Крушение самолета АН-2 в Акмолинской области: в Минтранспорта сделали заявление

Министерство транспорта Казахстана 21 июля сделало заявление в связи с крушением самолета АН-2 в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали подробности происшествия.

"21 июля 2024 года в 18:54 в Жаркаинском районе Акмолинской области при выполнении технического облета произошло крушение воздушного судна АН-2, регистрационный номер UPA0141, с последующим горением. На борту находился один пилот. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что на месте происшествия задействованы силы ДЧС Акмолинской области, пожар локализован, по предварительной информации жертв и пострадавших нет.





"По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 10 км от г. Державинск при взлете произошло возгорание самолета АН-2. По данным ДСЧС региона, пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники.