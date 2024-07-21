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Законодательство РК

Крушение самолета АН-2 в Акмолинской области: в Минтранспорта сделали заявление

Крушение самолета АН-2 в Акмолинской области: В Минтранспорта сделали заявление, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 21:11 Фото: МЧС РК
Министерство транспорта Казахстана 21 июля сделало заявление в связи с крушением самолета АН-2 в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали подробности происшествия.

"21 июля 2024 года в 18:54 в Жаркаинском районе Акмолинской области при выполнении технического облета произошло крушение воздушного судна АН-2, регистрационный номер UPA0141, с последующим горением. На борту находился один пилот. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что на месте происшествия задействованы силы ДЧС Акмолинской области, пожар локализован, по предварительной информации жертв и пострадавших нет.


"По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 10 км от г. Державинск при взлете произошло возгорание самолета АН-2. По данным ДСЧС региона, пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники. 

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