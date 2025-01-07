Новое заявление сделало Минтранспорта Казахстана касательно черных ящиков азербайджанского самолета
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сегодня, 7 января 2025 года, Министерство транспорта Казахстана выступило с новым заявлением касательно черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков).
"По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев".Пресс-служба МТ РК
Ранее стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Отмечалось, что соответствующую информацию из двух самописцев отправили властям Казахстана.
Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript