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События

Новое заявление сделало Минтранспорта Казахстана касательно черных ящиков азербайджанского самолета

Новое заявление сделало Минтранспорта Казахстана касательно черных ящиков азербайджанского самолета, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 14:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
Сегодня, 7 января 2025 года, Министерство транспорта Казахстана выступило с новым заявлением касательно черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков).

"По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев".Пресс-служба МТ РК

Ранее стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Отмечалось, что соответствующую информацию из двух самописцев отправили властям Казахстана.

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Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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