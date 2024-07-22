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Кассиры "Казпочты" присвоили себе более 84 млн тенге

Кассиры &quot;Казпочты&quot; присвоили себе более 84 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 10:32 Фото: Zakon.kz
Кассиры АО "Казпочта" в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области с 2021 по 2023 год при оформлении гражданам паспортов и удостоверений личности присваивали себе часть оплаченной госпошлины, сообщает Zakon.kz.

В миграционную полицию они затем предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами. Ущерб государству составил более 84 млн тенге, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

В ведомстве добавили, что при координации прокуратуры Алматинской области начато досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги.

"Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит".

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за экономические правонарушения.

Ранее массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам выявили в Павлодарской области.

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АФМ РК Алматинская область Агентство по финансовому мониторингу Казпочта 2024 год
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