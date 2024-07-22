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В Кызылординской области сотрудник МЧС спас тонущую девушку

Тонущий человек в воде, тонущий человек, тонущие люди, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 19:50 Фото: pexels
22 июля командир отделения пожарной части Шакизат Алкуат, находясь на отдыхе на реке Сырдарья, вытащил из воды тонущую девушку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Кармакшинском районе на реке Сырдарья. 22-летняя девушка отплыла от берега на небезопасное расстояние и пошла ко дну. К счастью для нее, рядом оказался командир отделения местной пожарной части Шакизат Алкуат.

Отмечается, что состояние спасенной стабильное, в медицинской помощи она не нуждалась.

МЧС РК призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде.

Ранее сообщалось, что в Актау спасатели пришли на помощь пассажирам катамарана, которые не могли самостоятельно вернуться на берег Каспийского моря.

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