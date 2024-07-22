Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
22 июля стало известно, что найдено тело трехлетней девочки Айи-Софии, пропавшей четыре месяца назад, сообщает Zakon.kz.
Об этом написали волонтеры в Instagram.
Фото: Instagram/volontery_lider.kz_almobl
Трехлетняя девочка Айя-София пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она вышла из дома после обеда и назад не вернулась. В районную полицию обратилась мама девочки – 40-летняя жительница села Куш. Стражи порядка зарегистрировали факт пропажи несовершеннолетней.
Широкомасштабные поиски ребенка не дали быстрого результата. Тело девочки было обнаружено только спустя четыре месяца.
27 марта стало известно, что в ауле Куш на несколько метров собираются спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки.
Читайте также
В Астане на паркинге вспыхнули провода
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript