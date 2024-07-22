Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области

девочка погибла в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 20:24 Фото: Zakon.kz
22 июля стало известно, что найдено тело трехлетней девочки Айи-Софии, пропавшей четыре месяца назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом написали волонтеры в Instagram.

девочка погибла в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 20:24

Фото: Instagram/volontery_lider.kz_almobl

Трехлетняя девочка Айя-София пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она вышла из дома после обеда и назад не вернулась. В районную полицию обратилась мама девочки – 40-летняя жительница села Куш. Стражи порядка зарегистрировали факт пропажи несовершеннолетней.

Широкомасштабные поиски ребенка не дали быстрого результата. Тело девочки было обнаружено только спустя четыре месяца.

27 марта стало известно, что в ауле Куш на несколько метров собираются спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки.

Читайте также

пожар на паркинге
В Астане на паркинге вспыхнули провода
Елена Беляева
Алматинская область 2024 год Пропавшие без вести
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в конце июля
Ботсад Алматы выступил с важным обращением
Ботанический сад Алматы выступил с важным обращением к посетителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: