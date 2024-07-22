Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области

22 июля стало известно, что найдено тело трехлетней девочки Айи-Софии, пропавшей четыре месяца назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом написали волонтеры в Instagram.

Фото: Instagram/volontery_lider.kz_almobl

Трехлетняя девочка Айя-София пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она вышла из дома после обеда и назад не вернулась. В районную полицию обратилась мама девочки – 40-летняя жительница села Куш. Стражи порядка зарегистрировали факт пропажи несовершеннолетней.

Широкомасштабные поиски ребенка не дали быстрого результата. Тело девочки было обнаружено только спустя четыре месяца.

27 марта стало известно, что в ауле Куш на несколько метров собираются спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки.

