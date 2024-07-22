Пропавшую в марте трехлетнюю девочку нашли мертвой в Алматинской области

22 июля стало известно, что Трехлетнюю девочку Айю-Софию, пропавшую четыре месяца назад, нашли мертвой, сообщает Zakon.kz.

Об этом написали волонтеры в Instagram.

Фото: Instagram/volontery_lider.kz_almobl

Трехлетняя девочка Айя-София пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она ушла из дома после обеда, но так и не вернулась. В районную полицию обратилась мама – 40-летняя жительница села Куш. Стражи порядка зарегистрировали факт о пропаже несовершеннолетней.

Широкомасштабные поиски ребенка не дали результата, и 27 марта стало известно, что в ауле Куш на несколько метров собираются спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки.

25 апреля в ДП Алматинской области заявили, что по факту пропажи несовершеннолетней проводится досудебное расследование.