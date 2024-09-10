Тело четырехлетнего мальчика нашли в реке в Алматинской области
Фото: скриншот видео
10 сентября пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК рассказала о том, что в речке, которая протекает через станцию Чемолган Алматинской области, утонул четырехлетний мальчик, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, оперативная группа РОСО обнаружила тело ребенка через три часа поисков, в четырех километрах ниже по течению от предполагаемого места падения.
Ранее сообщалось, что арматура вонзилась в руку семилетней девочки в Мангистауской области.
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