Тело четырехлетнего мальчика нашли в реке в Алматинской области

10 сентября пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК рассказала о том, что в речке, которая протекает через станцию Чемолган Алматинской области, утонул четырехлетний мальчик, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, оперативная группа РОСО обнаружила тело ребенка через три часа поисков, в четырех километрах ниже по течению от предполагаемого места падения.

Ранее сообщалось, что арматура вонзилась в руку семилетней девочки в Мангистауской области.