Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Петропавловска против закрытия колледжа – в управлении образования дали разъяснения

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 06:16 Фото: pkzsk.info
В городе Петропавловске студенты и их родители против закрытия колледжа при Северо-Казахстанском университете. 22 июля на связь с общественностью вышла руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Айнагуль Сураганова, сообщает Zakon.kz.

Как передает информационное агентство "Петропавловск.news", после возмущения родителей студентов работу колледжа удалось продлить только на один год. После завершения 2024-2025 учебного года организация образования будет закрыта. В дальнейшем студентам предлагают перейти в другие учебные заведения.

"Государственными колледжами области начаты процедуры получения лицензий на подготовку ряда специальностей для подготовки кадров. В дальнейшем студенты смогут продолжить обучение по своим специальностям. Ни один студент не останется без внимания. Ситуация на моем личном контроле. Каждый студент доучится и получит свой диплом. Гарантии есть", – сообщила участникам встречи руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Айнагуль Сураганова.

Со слов чиновницы обучение будет открыто по всем специальностям. Для этого колледжи начали процедуры по сбору документации для получения разрешительных документов на предоставление образовательных услуг.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 06:16

Айнагуль Сураганова, фото: pkzsk.info

Выяснилось, что из 310 студентов колледжа при Северо-Казахстанском университете порядка 80% учатся на бюджетной основе по шести направлениям. Руководитель управления образования региона отметила, что студенты, которые учились на грантах, перейдя в другой колледж, сохранят бюджетное место и стипендию. Что касается преподавателей, вопрос по дальнейшему трудоустройству будет рассмотрен индивидуально с предоставлением рабочего места каждому.

Занимающий с апреля этого года должность и. о. директора колледжа СКУ Булат Байкенов точную причину решения закрыть колледж называть не стал, сославшись на отсутствие информации от учредителя. Однако с его слов присутствующим стало понятно, что колледж является нерентабельным.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 06:16

Булат Байкенов, фото: pkzsk.info

Оказалось, что ранее на коммерческой основе обучалось порядка 500 человек, но затем их количество стало уменьшаться.

На днях стало известно, что в общежитиях колледжей Казахстана автоматизируют распределение мест.

Читайте также

Кони, лошади, загон, коневодство, сельское хозяйство
В Карагандинской области гибнет скот: сельчане обвиняют чиновников в бездействии
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
В Астане арестовали мужчину, который хотел напугать супругу прыжком с 14 этажа
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления
В частном доме Алматы ликвидировали нарколабораторию
Алия Абди
Образование Петропавловск Северо-Казахстанская область 2024 год Студенты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Успенская проиграла в суде Киркорову
Успенская по решению суда выплатит Киркорову солидную сумму
девочка погибла в Алматинской области
Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области
певица
Глюкоза объяснила свое скандальное выступление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: