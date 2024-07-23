Жители Петропавловска против закрытия колледжа – в управлении образования дали разъяснения

В городе Петропавловске студенты и их родители против закрытия колледжа при Северо-Казахстанском университете. 22 июля на связь с общественностью вышла руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Айнагуль Сураганова, сообщает Zakon.kz.

Как передает информационное агентство "Петропавловск.news", после возмущения родителей студентов работу колледжа удалось продлить только на один год. После завершения 2024-2025 учебного года организация образования будет закрыта. В дальнейшем студентам предлагают перейти в другие учебные заведения.

"Государственными колледжами области начаты процедуры получения лицензий на подготовку ряда специальностей для подготовки кадров. В дальнейшем студенты смогут продолжить обучение по своим специальностям. Ни один студент не останется без внимания. Ситуация на моем личном контроле. Каждый студент доучится и получит свой диплом. Гарантии есть", – сообщила участникам встречи руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Айнагуль Сураганова.

Со слов чиновницы обучение будет открыто по всем специальностям. Для этого колледжи начали процедуры по сбору документации для получения разрешительных документов на предоставление образовательных услуг.

Айнагуль Сураганова, фото: pkzsk.info

Выяснилось, что из 310 студентов колледжа при Северо-Казахстанском университете порядка 80% учатся на бюджетной основе по шести направлениям. Руководитель управления образования региона отметила, что студенты, которые учились на грантах, перейдя в другой колледж, сохранят бюджетное место и стипендию. Что касается преподавателей, вопрос по дальнейшему трудоустройству будет рассмотрен индивидуально с предоставлением рабочего места каждому.

Занимающий с апреля этого года должность и. о. директора колледжа СКУ Булат Байкенов точную причину решения закрыть колледж называть не стал, сославшись на отсутствие информации от учредителя. Однако с его слов присутствующим стало понятно, что колледж является нерентабельным.

Булат Байкенов, фото: pkzsk.info

Оказалось, что ранее на коммерческой основе обучалось порядка 500 человек, но затем их количество стало уменьшаться.

На днях стало известно, что в общежитиях колледжей Казахстана автоматизируют распределение мест.