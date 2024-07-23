Полыхающий на дороге трактор удивил жителей Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 23 июля в Ауэзовском районе Алматы жители города обратили внимание на горящий трактор, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, трактор загорелся под мостом. Площадь пожара составила 4 кв. м. Пожарные ликвидировали огонь за 23 минуты с момента поступления вызова.
Очевидцы успели снять на видео полыхающий трактор. С их слов, инцидент произошел по ул. Саина.
Накануне в частном доме Наурызбайского района Алматы ликвидировали нарколабораторию.
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