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Происшествия

Подсветку огнем устроили жителям одного из ЖК в Алматы

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Жители ЖК в Алмалинском районе Алматы сняли на видео горящую наружную подсветку на доме и обратились с просьбой принять меры, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ЖК "Каусар" в районе озера Сайран. По сообщению местной жительницы в Threads, в ночь на 4 октября 2026 года на доме загорелась подсветка. Причем произошло это уже не в первый раз с момента ее установки в 2025 году. Но меры приняты не были.

Смотреть в Threads

В акимате Алматы отреагировали на "крик души".

"В целях безопасности подсветка фасада будет полностью отключена до устранения всех дефектов. Ранее акимат не принял эту работу из-за нарушений при монтаже. Судебные разбирательства с недобросовестным подрядчиком только что завершились в нашу пользу. Сейчас мы готовим иск, чтобы обязать компанию полностью переделать работу и обеспечить пожарную безопасность системы. Вопрос находится на нашем контроле", – говорится в комментарии.

Другое ЧП зафиксировали на дорогах Алматы: в ночь на 5 октября на некоторых участках в районе строительства LRT провалился асфальт, сделав буквально невозможным движение транспорта.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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