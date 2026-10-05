Подсветку огнем устроили жителям одного из ЖК в Алматы

Жители ЖК в Алмалинском районе Алматы сняли на видео горящую наружную подсветку на доме и обратились с просьбой принять меры, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ЖК "Каусар" в районе озера Сайран. По сообщению местной жительницы в Threads, в ночь на 4 октября 2026 года на доме загорелась подсветка. Причем произошло это уже не в первый раз с момента ее установки в 2025 году. Но меры приняты не были.

В акимате Алматы отреагировали на "крик души".

"В целях безопасности подсветка фасада будет полностью отключена до устранения всех дефектов. Ранее акимат не принял эту работу из-за нарушений при монтаже. Судебные разбирательства с недобросовестным подрядчиком только что завершились в нашу пользу. Сейчас мы готовим иск, чтобы обязать компанию полностью переделать работу и обеспечить пожарную безопасность системы. Вопрос находится на нашем контроле", – говорится в комментарии.

Другое ЧП зафиксировали на дорогах Алматы: в ночь на 5 октября на некоторых участках в районе строительства LRT провалился асфальт, сделав буквально невозможным движение транспорта.