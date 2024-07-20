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Два мальчика утонули в пригороде Атырау

Два мальчика утонули в пригороде Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 23:06 Фото: pixabay
В пригороде города Атырау 20 июля утонули двое детей, спасателям удалось вытащить из воды тело одного утонувшего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь ДЧС Атырауской области Айсулу Кельдигалиева, трагедия произошла около населенного пункта Кок Арна. В реке Урал утонули два мальчика 2010 и 2011 годов рождения. Они оба из одной семьи.

Дети купались в необорудованном месте. Поиски второго ребенка еще продолжаются. Отметим, что купальный сезон пока не открыт.

"Река Урал после паводка еще не восстановилась, разрешения на купание нет", – сообщила Айсулу Кельдигалиева.

По данным ДЧС, в 2024 году в регионе утонули девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что три девочки утонули в реке Урал. 

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