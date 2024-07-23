Пожар произошел в многоэтажке в Кокшетау
Фото: pixabay
Сегодня, 23 июля 2024 года, в Кокшетау на первом этаже многоэтажного жилого дома произошло возгорание домашних вещей и мебели, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, благодаря оперативной работе огнеборцев пожар удалось ликвидировать за 14 минут с момента вызова.
Самостоятельно эвакуировались 25 человек. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 21 июля в Алматы чуть не сгорели склады возле барахолки.
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