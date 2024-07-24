В КГД сообщили о фишинговой атаке на работников госсектора

23 июля 2024 года зафиксирован факт рассылки на электронную почту работников государственного и квазигосударственного сектора фишингового письма, сообщает Zakon.kz.

Письмо рассылается от info@e-salyq-azamat.kz и озаглавлено как "Всеобщее обязательное декларирование", предупреждает КГД МФ РК.

В письме говорится об изменениях в законодательстве по декларированию доходов, платежеспособности и использованию банковских счетов, а также о присвоении персональных коэффициентов. Затем в дополнении предлагается заполнить анкету на сайте.

Также во вложении прикреплен файл с инструкциями с паролем и сообщается, что его также можно скачать.

"КГД выявлены признаки "фишинговой" атаки, в связи с чем рекомендуем всем пользователям не открывать данное письмо, не переходить по указанным ссылкам и не скачивать вложенные файлы". Пресс-служба КГД МФ РК

В Комитете напомнили, что достоверная информация о всеобщем декларировании размещена на официальном сайте.

Ранее Комитет предупредил о мошенниках, рассылающих фейковые уведомления от имени ведомства.